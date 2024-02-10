وزيرة المالية التونسية: نتطلع لمزيد من التعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة القادمة

أعربت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديرى نمصية اليوم السبت عن تطلع بلادها إلى مزيد من التعاون مع البنك الدولى خلال المرحلة القادمة، مؤكدة أهمية الشراكة الاستراتيجية التى تجمع تونس والبنك الدولى وما تتميز به من متانة وتنوع.

جاءت تصريحات وزيرة المالية التونسية خلال لقاء عقدته مع المدير التنفيذى بالبنك الدولى طوكير شاه، حيث بحث الجانبان برامج التعاون القائمة بين تونس والبنك الدولى خلال الفترة القادمة، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية التونسية.

واستعرضت وزيرة المالية التونسية خلال اللقاء أهم المؤشرات التى تعكس صمود البلاد على المستوى الاقتصادى والمالى رغم التداعيات السلبية للأزمة الوبائية والتغيرات المناخية والصراعات الجيوسياسية فى العالم وآثارها على الوضع الاقتصادى فى تونس.

وأكدت عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادى وتنفيذ العديد من الإصلاحات القائمة على أساس الأولويات الوطنية، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى و دفع الإستثمار وتكريس الدور الاجتماعى للدولة وتعزيزه.

من جهته، أكد المدير التنفيذى لللبنك الدولى إلتزام البنك بمواصلة مساندة تونس فى تحقيق ما تصبو إليه، مشيرا الى أن التنسيق المتواصل من شأنه أن يزيد مستوى التعاون بين الجانبين.