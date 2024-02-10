بالأرقام.. باير ليفركوزن يقدم موسمًا تاريخيًا تحت قيادة تشابي ألونسو

عزز فريق باير ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو صدارته لجدول ترتيب الدوري الألماني بعد الفوز الثمين الذي حققه اليوم على حساب بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة.

وحقق فريق باير ليفركوزن فوزًا كبيرًا ومستحقا على نظيره بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب باي أرينا بقمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الألماني.

ليفركوزن بقيادة المدرب تشابي ألونسو، يقدم موسمًا تاريخيًا ينافس من خلاله بقوة على لقب بطولة الدوري، حيث حقق نتائج مميزة ولم يتعرض للهزيمة حتى الآن ويتصدر جدول ترتيب البوندزليجا.

أرقام ليفركوزن تحت قيادة تشابي ألونسو :

- خاض 31 مباراة بدون هزيمة

- فاز في 27 مباراة

- تعادل في 4 مباريات

- لم يتعرض لـ أي خسارة

- سجل 93 هدفا، واستقبل 22 هدف

- أقوى حط دفاع بالدوري الألماني حتى الآن

- ثاني أقوى خط هجوم في الدوري بعد بايرن ميونخ

- متصدر الدوري الألماني بـ 55 نقطة بفارق 5 نقاط عن بايرن ميونخ أقرب منافسيه

- تفوق على بايرن ميونخ إيابا وتعادل معه في الذهاب