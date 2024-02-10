القبض على صاحب مخزن للمهمات الكهربائية المسروقة بالمنيا

تمكنت شرطة مباحث الكهرباء بمديرية من المنيا ، من ضبط مخزن به مهمات كهربائية ، خاصة بشركة الكهرباء وغير مصرح بتداولها فى الأسواق ، والمرفوعة من الشبكة المملوكة لشركة الكهرباء

كان اللواء مدير أمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من المقدم علاء عبد الصمد سعيد رئيس مباحث شرطة كهرباء المنيا ، يفيد بتمكنه من ضبط المتهم "ع . م . م"، والمقيم بقرية برطباط مركز مغاغة ، شمال المنيا، بالإتجار فى مهمات كهربائية خاصة بشركة الكهرباء ، وغير مصرح بتداولها فى الأسواق والمرفوعة من الشبكة المملوكة لشركة الكهرباء

وبشن حملة مكبرة ، ترأسها المقدم علاء عبد الصمد ، و المهندس علاء عبد الفتاح رئيس قطاع كهرباء المنيا شمال ، و المهندس طارق زكريا مدير عام الشئون الفنية لفحص المهمات الكهربائية الخاصة بشركة الكهرباء ، إلى موقع المخزن بعد تقنين الإجراءات ، تمكن من ضبط المتهم" ع م م "، صاحب مخزن بمركز مغاغة قرية برطباط ، وبحوزته كمية من المهمات الكهربائية الخاصة بشركة الكهرباء والغير مصرح بتداولها للأسواق .

وعبارة عن (سلك جهد متوسط مقاطع مختلفة على شكل كرب ، سلك جهد منخفض مقاطع مختلفة على شكل كرب ، عوازل مسمار جهد متوسط مستعملة ، كمر ابراج جهد متوسط مستعملة ، شدادات جهد متوسط مستعملة ، عوازل قرص جهد متوسط مستعملة ، كابلات مقاطع مختلفة مستعملة ، حوامل عوازل جهد منخفض مستعملة ، كنسولة حديد جهد منخفض مستعملة، سكينة هوائية جهد متوسط مستعملة، عدد 9 ابراج هيكلية جهد متوسط مستعملة ).

وتم التحقيق مع المتهم والذى اعترف بانة يعمل مقاول من الباطن وانة تحصل على تلك المهمات من عملية إحلال وتجديد المشروعات القومية، وتم إرسال المتهم والاحراز إلى مركز شرطة مغاغة، وقيدت القضية برقم 1 جنح عسكرية العدوة لسنة 2024.