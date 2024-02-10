ريال مدريد يتقدم على جيرونا في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على نظيره جيرونا في الشوط الأول من المباراة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يشهده ملعب "سنتياجو بيرنابيو".

أحرز فينيسيوس جونيور بالهدف الأول في الدقيقة السادسة من زمن المباراة، بينما أضاف جود بيلينجهام في بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 35 من عمر الشوط الأول مت المواجهة.

وحال انتهت المباراة بهذه النتيجة، فينفرد ريال مدريد بصدارة ترتيب الليجا برصيد 61 نقطة، بينما يتجمد جيروان عند النقطة 56 في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

وكان ريال مدريد قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، داني كارفخال، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، رودريجو