السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قطاع الناشئين بـ إنبي يستمر في تقديم نتائج مميزة

إنبي
إنبي

يستمر قطاع الناشئين بنادي إنبي في تقديم النتائج المميزة خلال الفترة الحالية، بعد المستويات التي أظهرها الفرق خلال الفترة الماضية.

txt

أكرم عفيف هداف بطولة كأس آسيا

واستطاع فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2011 بمواصلة الانتصارات، فى بطولة منطقة القاهرة للأندية السوبر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على الألمونيوم بنتيجة 51/0، في المواجهة التي أقيمت على ملاعب النادي البترولي صباح اليوم السبت.

بينما نجح فريق كرة القدم مواليد 2008، قي تصدر بطولة الجمهورية للناشئين بعد فوزه على الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت الفريقان عصر اليوم على ملاعب الجونة .

جاءت أهداف النادي البترولي مواليد 2008، عن طريق؛ كل من: محمد شريف بنداري، وعبد العزيز إبراهيم، وياسين حسام الدين.

مواد متعلقة

قطر تسيطر على جوائز كأس آسيا.. "عفيف" الهداف والأفضل بالبطولة

قطر تتوج ببطولة كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي
الجريدة الورقية