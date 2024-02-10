قطاع الناشئين بـ إنبي يستمر في تقديم نتائج مميزة

يستمر قطاع الناشئين بنادي إنبي في تقديم النتائج المميزة خلال الفترة الحالية، بعد المستويات التي أظهرها الفرق خلال الفترة الماضية.

واستطاع فريق إنبي لكرة القدم مواليد 2011 بمواصلة الانتصارات، فى بطولة منطقة القاهرة للأندية السوبر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على الألمونيوم بنتيجة 51/0، في المواجهة التي أقيمت على ملاعب النادي البترولي صباح اليوم السبت.

بينما نجح فريق كرة القدم مواليد 2008، قي تصدر بطولة الجمهورية للناشئين بعد فوزه على الجونة بنتيجة 3/1، في المباراة التي جمعت الفريقان عصر اليوم على ملاعب الجونة .

جاءت أهداف النادي البترولي مواليد 2008، عن طريق؛ كل من: محمد شريف بنداري، وعبد العزيز إبراهيم، وياسين حسام الدين.