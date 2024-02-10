أكرم عفيف هداف بطولة كأس آسيا

حصد أكرم عفيف نجم منتخب قطر على جائزة هداف بطولة كأس آسيا، بعد تسجيله "هاتريك" في شباك الأردن في النهائي الآسيوي على ستاد لوسيل.



أحرز أكرم عفيف ثلاث أهداف ليرفع رصيده التهديفي إلى 8 أهداف لينفرد بصدارة هدافي بطولة كأس آسيا، بعدما تخطى العراقي أيمن حسين صاحب الـ 6 أهداف.



بدأ "عفيف" مشواره في البطولة بتسجيل هدف في شباك لبنان، التي انتهت بفوز العنابي بثلاثية نظيفة، قبل أن يسجل في شباك طاجيكستان في الجولة الثانية من دور المجموعات، ثم سجل في شباك فلسطين في ثمن النهائي.



كما بصم "عفيف" وسجل هدفا في شباك إيران في نصف نهائي كأس آسيا، بعد انتصار العنابي بثلاث أهداف مقابل هدفين.

