السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل 20 إرهابيا على الأقل في بوركينا فاسو

بوركينافاسو
بوركينافاسو

تمكن الجيش البوركيني من القضاء على 20 إرهابيا، على الأقل في منطقة وسط-شمال البلاد، كما دمر خمس قواعد إرهابية غرب البلاد خلال الأسبوع الجاري.

وأفادت وكالة الأنباء البوركينية بأن القوات المسلحة، نفذت عملية ناجحة في ناووبكيبا (وسط-شمال)، تم خلالها القضاء على عشرين إرهابيا على الأقل، فضلا عن استعادة ترسانة حربية مهمة.

وأضافت أنه تم في منطقة "أو باسان" (غرب)، تفكيك ما لا يقل عن خمس قواعد إرهابية، خلال عمليات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين، وكذا حجز أسلحة وإمدادات لوجستية.

وتشهد بوركينا فاسو منذ سنة 2015، حالة من انعدام الأمن تسببت في سقوط العديد من الضحايا، ونزوح آلاف الأشخاص.

وكثف الجيش البوركيني، إلى جانب قواته المساعدة، لا سيما متطوعو الدفاع عن الوطن، عملياتهم ضد الجماعات الإرهابية.
 

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