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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جيرونا بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد بالليجا

جيرونا
جيرونا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا عن تشكيل مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل جيرونا أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

الدفاع: يان كوتو، إريك جارسيا، خوان بيدرو راميريز لوبيز، ميجيل جوتيريز.

الوسط: إيفان مارتين نونيز، أليكس جارسيا.

الوسط الهجومي: فيكتور تسيهانكوف، بورتو، سافيو.

الهجوم: أرتيم دوفيك.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني 

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