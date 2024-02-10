جيرونا بالقوة الضاربة أمام ريال مدريد بالليجا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جيرونا عن تشكيل مواجهة ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.

تشكيل جيرونا أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

الدفاع: يان كوتو، إريك جارسيا، خوان بيدرو راميريز لوبيز، ميجيل جوتيريز.

الوسط: إيفان مارتين نونيز، أليكس جارسيا.

الوسط الهجومي: فيكتور تسيهانكوف، بورتو، سافيو.

الهجوم: أرتيم دوفيك.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، فيما يأتي جيرونا في المركز الثاني