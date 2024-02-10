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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ليفربول يفوز على بيرنلي ويستعيد صدارة البريميرليج

ليفربول
ليفربول

 حقق ليفربول فوزًا ثمينُا على نظيره بيرنلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/ 2024.

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أكرم عفيف يسجل هدف قطر الثاني أمام الأردن بنهائي كأس آسيا (فيديو)

 تقدم دييجو جوتا بالهدف الأول في الدقيقة 31، بينما أضاف دارا أوشي بالهدف الثاني في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من المباراة.

فيما أعاد لويس دياز التقدم للريدز في الدقيقة 52، وأحرز داروين نونيز الهدف الثالث في الدقيقة 79 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصد 54 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في وصافة ترتيب المسابقة بـ 52 نقطة.

بينما يتجمد رصيد بيرنلي عند النقطة الـ 13 في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وكان يورجن كلوب المدير الفني للريدز بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

الدفاع: روبيرتسون - فان دايك - كوانساه - أرنولد.

الوسط: ماك أليستر - جونز - إندو.

الهجوم: جوتا - نونيز - دياز.

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