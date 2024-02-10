وكيل صحة الشرقية يتفقد وحدة لطب الأسرة بكفر صقر

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، وحدة طب الأسرة بقرية حانوت التابعة للإدارة الصحية بكفر صقر، وذلك بعد المرور على مستشفى أولاد صقر المركزي، ووحدة طب الأسرة ببني حسن التابعة للإدارة الصحية بأولاد صقر، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين بهم.

واطمأن وكيل وزارة الصحة على خدمات الرعاية الأولية بوحدة طب الأسرة بحانوت، وعلى تواجد القوى البشرية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، كما تابع مؤشرات أداء عمل الفرق الطبية والتي تقدم الخدمة للمواطنين بالمبادرات الرئاسية المختلفة، من دعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وتم الإطمئنان على توافر مستلزمات العمل بالمبادرات الرئاسية.

وتابع الدكتور هشام مسعود أداء عمل فرق التطعيمات الروتينية، والتأكد من سلامة سلسلة التبريد، وحفظ الطعوم في درجة الحرارة المناسبة لها، ومراجعة الرصيد المتواجد من الطعوم الروتينية، كما تابع خدمات تنظيم الأسرة، وتم التأكد من توافر وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة، ومتابعة الحوامل، والعيادات الخارجية، وعيادة طب الأسنان، وتم التأكد من توافر كافة المستلزمات اللازمة للعمل بعيادة الطوارئ.

كما تفقد "مسعود" أعمال الدهانات والسباكة الجارية ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الوحدة، والفناء الخارجي بها، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى ٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.