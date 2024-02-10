الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول، مساء أمس الجمعة، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود.

وحسب سيوتنيك، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 9 فبراير (شباط) 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة".

وأوضح البيان أنه تم صد هذا الهجوم، بمشاركة سفن دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية، كانت تقوم بمهام في المنطقة.

وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوراق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية".

وختم البيان: "الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية".