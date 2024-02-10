السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الدفاع الروسية: إحباط محاولة هجوم إرهابي لنظام كييف على سفن نقل مدنية روسية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن نظام كييف حاول، مساء أمس الجمعة، تنفيذ هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في البحر الأسود.

وحسب سيوتنيك، جاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في مساء يوم 9 فبراير (شباط) 2024، نفذ نظام كييف محاولة هجوم إرهابي على سفن نقل مدنية روسية في المنطقة الجنوبية الغربية من البحر الأسود، باستخدام زوارق بحرية مسيّرة شبه غاطسة".

وأوضح البيان أنه تم صد هذا الهجوم، بمشاركة سفن دورية وطائرات تابعة للبحرية الروسية، كانت تقوم بمهام في المنطقة.

وأضاف البيان أن "القوات الروسية دمرت زورقًا مسيرًا بواسطة نيران المدفعية، وتم قمع الزوراق المسيرة الباقية بوسائل الحرب الإلكترونية".

وختم البيان: "الهجوم الأوكراني لم يتسبب بأي ضرر لسفن النقل المدنية وسفن البحرية الروسية".

 

مواد متعلقة

عبد اللهيان من بيروت: إيران ولبنان يؤكدان أن الحرب ليست الحل

تقرير: الجيش الإسرائيلي يبلغ عددا من دول المنطقة استعداده لعملية برية في رفح

الأسهم الأمريكية: ارتفاع أسهم "ناسداك" و"ستاندرد آند بورز"

حزب الله يسيطرة على مسيرة إسرائيلية بحالة جيدة

الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح

أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس يطالبون بصفقة تبادل رهائن فورية

إسرائيل تمنع إمدادات الأمم المتحدة الغذائية لسكان غزة

وزارة الدفاع الروسية: استسلام 36 عسكريًا في أوكرانيا خلال أسبوع
الجريدة الورقية