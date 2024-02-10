شاهد.. احتفال أكرم عفيف بهدفه في شباك الأردن بنهائي كأس آسيا

أحرز أكرم عفيف نجم منتخب قطر الهدف الأول للعنابي في شباك الأردن في نهائي كأس آسيا، على ملعب لوسيل.



جاء الهدف الأول أكرم عفيف الهدف عبر ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك الأردن معلنا أولى الأهداف في النهائي.

وأحتفل أكرم عفيف ومسك ورقة عليها صورته قبل أن تظهر بعدها ورقة عليها مكتوب عليها حرف "S" خلال احتفاله بهدفه في شباك الأردن.

يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل مكون من:



في حراسة المرمى: مشعل برشم

في الدفاع: لوكاس مينديز، المهدي علي، طارق سلمان

في الوسط: محمد وعد، حسن الهيدوس، أحمد فتحي، جاسم جابر عبدالسلام، يوسف عبدالرزاق

في الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي



في تشكيل الأردن:



حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى.

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - براء مرعي - إحسان حداد.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمد أبو حشيش.

خط الهجوم: موسى التعمري - محمود مرضي - يزن النعيمات.