قصة وأبطال وموعد انطلاق العرض المسرحي "سناب شات"

تستعد الفنانة أمينة خليل، للعرص المسرحي "سناب شات" المقرر عرضه يوم ١٢ فبراير الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن تدور احدات المسرحية حول، يحاول (سيد الفيل) تزويج ابنتيه المهتمتان بالإنترنت والموضة والمظاهر الخداعة من رجلين محترمين، لكن تفشل جميع محاولاته، ثم يدبر لهما خطة ذكية مستغلًا نفس سلاحهما السوشيال ميديا ليعيد تربيتهما من جديد.

يذكر أن مسرحية سناب شات، بطولة أمينة خليل، محمد عبد الرحمن ، مصطفى خاطر ، عزت زين، تأليف أحمد الملواني وإخراج اسلام إمام.