السبت 10 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

قصة وأبطال وموعد انطلاق العرض المسرحي "سناب شات"

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد الفنانة أمينة خليل، للعرص المسرحي "سناب شات" المقرر عرضه يوم ١٢ فبراير الجاري، بالمملكة العربية السعودية.

ويشار إلى أن تدور احدات المسرحية حول، يحاول (سيد الفيل) تزويج ابنتيه المهتمتان بالإنترنت والموضة والمظاهر الخداعة من رجلين محترمين، لكن تفشل جميع محاولاته، ثم يدبر لهما خطة ذكية مستغلًا نفس سلاحهما السوشيال ميديا ليعيد تربيتهما من جديد.

يذكر أن مسرحية سناب شات، بطولة أمينة خليل، محمد عبد الرحمن ، مصطفى خاطر ، عزت زين، تأليف أحمد الملواني وإخراج اسلام إمام.

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