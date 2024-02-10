لبنان: لم نرغب يوما في الحرب ونريد الاستقرار والسلام بالمنطقة (شاهد)

أكد وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، أن بلاده لم يرغب يوما في الحرب.

وتابع "بوحبيب" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني، اليوم السبت، أن بلاده تريد الاستقرار والسلام الشامل بالمنطقة، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته وردع إسرائيل.

المخابرات البريطانية تجند مواطنيها العالقين داخل غزة لإرسال معلومات مقابل إخراجهم





وفي سياق آخر، قالت صحيفة ميدل إيست آي: إن المخابرات البريطانية تبتز مواطنيها العالقين في محافظة رفح في قطاع غزة، لتجنيدهم بهدف إرسال معلومات مقابل إخراجهم من القطاع.

على جانب آخر، أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.

وأكد"حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

الرئاسة الفلسطينية تحمل أمريكا مسؤولية الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح





وفي سياق منفصل، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسؤولية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعا أبو ردينة، العالم إلى "الوقوف صفًا واحدًا، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة، ويمهد لحروب إقليمية مستمرة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد حذر، في وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.