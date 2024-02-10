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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا

الشال القطري والشماغ الأردني جنباً إلى جنب في مدرجات استاد لوسيل (فيديو)

الجماهير في نهائي
الجماهير في نهائي كأس آسيا

في مباردة طيبة من الجماهير القطرية خلال مباراة النهائية بكأس آسيا بين قطر والأردن على ملعب لوسيل، حرصت جماهير العنابي على التكاتف مع نظيرتها الجماهير الأردنية.

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وظهرت في مدرجات الجماهير القطرية، الشال القطري والشماغ الأردني جنباً إلى جنب في مدرجات استاد لوسيل، في لفتة طيبة من جماهير العنابي.


وبدأ نهائي كأس آسيا منذ قليل بين قطر والأردن، ويأمل العنابي في تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الثانية على التوالي، فيما يحلم النشامى في حصد اللقب لأول مرة في تاريخ الأردن.

وتأهلت قطر إلى النهائي بعد الانتصار على إيران بثلاث أهداف مقابل هدفين في نصف نهائي كأس آسيا، فيما صعدت الأردن بعد تخطيها عقبة كوريا الجنوبية.
 

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