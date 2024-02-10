إيران: لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبد اللهيان، أن إسرائيل وداعميها لم يحققوا أي إنجاز بعد 4 أشهر من الحرب على غزة.

وقال "عبداللهيان" خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم السبت، إن لبنان وإيران يؤكدان دائما أن الحرب ليست هي الحل ولم نكن نتطلع إلى توسيع نطاقها.

وأشار إلى أن بلاده لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب بالمنطقة.

وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح، ومحاولة تهجير المواطنين الفلسطينيين، لا يعفيان الإدارة الأمريكية من المسؤولية".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن "المطلوب من الإدارة الأمريكية هو إجبار الاحتلال على وقف مجازر الإبادة التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وآخرها ما حصل اليوم في مدينة رفح، وذهب ضحيتها 25 شهيدًا وعشرات الجرحى، والتي ستدفع الأمور إلى حافة الهاوية"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ودعا أبو ردينة، العالم إلى "الوقوف صفًا واحدًا، لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وشلال الدم الفلسطيني ووقف التهجير"، مطالبا الإدارة الأمريكية بالتحرك بشكل مختلف وجدي لوقف هذا الجنون الإسرائيلي الذي أدى إلى توسع ساحات الحرب في المنطقة، ويمهد لحروب إقليمية مستمرة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة قد حذر، في وقت سابق اليوم، من كارثة ومجزرة قد تُخلف عشرات آلاف القتلى والجرحى في حال اجتياح القوات الإسرائيلية محافظة رفح.