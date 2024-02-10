السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هالاند يقود السيتي للفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي وإيفرتون
مانشستر سيتي وإيفرتون

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره إيفرتون بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

txt

مدرب كوت ديفوار: استعدادنا للنهائي لا يختلف عن المباريات الأخرى

جاء هدفي المان سيتي من خلال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، في الدقائق 71، و85 من عمر المباراة.

بهذا الفوز، ينتزع مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت برصيد 52، بينما يحل ليفربول في الوصافة بفارق الأهداف بـ 52 نقطة.

بينما يتجمد عند النقطة 19 في المركز الثامن عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

ويبحث بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تصدر ترتيب البريميرليج خلال الموسم الحالي، من أجل تحقيق اللقب للمرة الثانية، بعدما حقق اللقب الموسم الماضي.

مواد متعلقة

كأس آسيا.. القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين الأردن وقطر

مدرب كوت ديفوار يعلق على مواجهة نيجيريا في نهائي الكان
الجريدة الورقية