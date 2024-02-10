مدرب كوت ديفوار: استعدادنا للنهائي لا يختلف عن المباريات الأخرى

أكد إيميرس فاي، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الأول لكرة القدم، على أن الاستعداد لنهائي كأس الأمم الإفريقية لا يختلف عن المباريات الأخرى.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كوت ديفوار أمام نيجيريا في العاشرة من مساء الغد الأحد، في المباراة التي يشهدها ملعب " إبيمبي الأولمبي".

إيميرس فاي: من حسن حظي أنني أعرف لاعبي كوت ديفوار

تحدث إيميرس فاي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة نيجيريا، حيث قال: "أنا محظوظ للغاية أنني كنت أعرف المجموعة منذ ما يقرب من عامين، لذا عند تولي المسؤولية مع الطاقم، وفرنا الوقت لأننا نعرف المجموعة تمامًا".

وتابع: "لم أخترع أي شيء، أفعل الأشياء الأساسية، الشيء الأكثر أهمية".

وأكمل فاي: "الاستعداد لهذه المباراة لا يختلف عن الاستعدادات للمباريات الأخرى، إذا لم يتم تثبيتي في الجهاز الفني رغم الفوز فلن يكون الأمر مخيبا للآمال".

وأردف: "لقد طلبت من القادة في البلاد عدم التحدث معنا بشأن مرحلة ما بعد المنافسة، فنحن نريد التركيز فقط على النهائي".

وأوضح: "بكل تأكيد عودة سيباستيان وسيمون مهمة لنا، أعتقد أن الدرس الرئيسي الذي تعلمناه من مباراتنا في دور المجموعات ضد نيجيريا هو أنه في هذه البطولة عليك أن تتوقع أي شيء، أفضل شيء هو التركيز على ما نريد تحقيقه".