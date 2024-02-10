إجراء قضائي لسيدة تخلصت من ابن شقيقتها في دار السلام

أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، قرارا بحبس سيدة، لاتهامها بقتل طفل شقيقتها لسرقته مبلغًا ماليًا منها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة، ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.