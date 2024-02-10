السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إجراء قضائي لسيدة تخلصت من ابن شقيقتها في دار السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، قرارا بحبس سيدة، لاتهامها بقتل طفل شقيقتها لسرقته مبلغًا ماليًا منها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارًا من مستشفى المنيرة العام، باستقباله جثمان طفل عمره 12 سنة، ومقيم بمحافظه السويس ومصاب بكدمات بالعين وسحجات متفرقة بالجسم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة خالة المتوفي وعمرها 40 سنة، ربة منزل، بسبب قيامه بسرقة مبلغ مالي منها.

وبسؤال المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أن المجني عليه مقيم رفقتها أثناء الإجازة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

 

مواد متعلقة

قرار من النيابة بشأن المتهمين بسرقة الدراجات النارية في الوايلي

إجراء قضائي حول عصابة التنقيب عن الآثار في التبين

قرار حول متهم بحيازة كمية من الهيروين بمصر القديمة

كيف حدد القانون عقوبة احتكار السلع الغذائية؟

تخصص هيروين.. قرار حول سيدتين لاتهامهما بالإتجار فى الممنوعات بالمقطم

حبس المتهمين بالتخلص من سائق بالخليفة

إجراء عاجل حول العثور على جثة متفحمة في المقابر بالخليفة

قرار من النيابة بشأن سارق المساكن في حلوان
الجريدة الورقية