لقي 4 أشخاص بينهم طفلة مصرعهم غرقا، وتم انتشال 3 جثث وجارٍ البحث على جثة الطفلة، إثر انقلاب تروسيكل، بمياه ترعة الإسماعيلية بنطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

مصرع 4 أشخاص في انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بالخانكة

وتم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثث لمشرحة المستشفى.

وكان اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام سيارة بتروسيكل كان يستقله 4 أشخاص بينهم طفلة صغيرة، مما أدى إلى انقلابه بترعة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص بينهم طفلة، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري البحث عن جثة الطفلة لانتشالها من داخل المياه.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن 3 الجثامين عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.