السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يسيطرة على مسيرة إسرائيلية بحالة جيدة

مسيرة إسرائيلية
مسيرة إسرائيلية

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، أنه سيطر على مسيّرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك"، وأنها بحالة فنية جيدة.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، سيطر مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع "سكاي لارك" وهي بحالة فنية جيدة".

وفي وقت سابق من اليوم، ‏أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، أن "المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية".

وقال نصر الله، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي"، مؤكدا أن مواقف المرشد الإيراني "الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة في نوعها".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 

 

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