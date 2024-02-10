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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الصحفيين: مد قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 15 فبراير

محمود كامل عضو مجلس
محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات،تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، حتى الخميس 15 فبراير 2024، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.

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ولن تقبل أي طلبات بعد التاريخ المحدد، ولن يتم مد فترة التقدم مرة أخرى ،وتشمل المسابقة (10) فروع فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و(11) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.

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