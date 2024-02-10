الصحفيين: مد قبول طلبات التقدم لمسابقة جوائز الصحافة المصرية حتى 15 فبراير

قال محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، بناء على رغبة الزملاء وبعد تلقي النقابة عشرات الطلبات،تقرر استمرار تلقي الأعمال لمسابقة جوائز الصحافة لاختيار أفضل الأعمال الصحفية عن مسابقتي عامي (2022م و2023م)، حتى الخميس 15 فبراير 2024، وتسلم الأعمال الخاصة بالزملاء المتقدمين فى مقر النقابة.

ولن تقبل أي طلبات بعد التاريخ المحدد، ولن يتم مد فترة التقدم مرة أخرى ،وتشمل المسابقة (10) فروع فى مسابقة جوائز الصحافة المصرية، و(11) جائزة خاصة، وتفاصيل المسابقة واللائحة الخاصة بها على موقع النقابة الإلكترونى.