السبت 10 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"الصحفيين" تحتفل بمئوية الكاتب الصحفي محمد عبدالجواد

بوابة الوفد الإلكترونية

احتفلت نقابة الصحفيين، اليوم السبت، بعيد ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد الـ100، في حفل جاء بعنوان “مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد”.
 

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جاء ذلك بحضور خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام، وعبدالله حسن رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط الأسبق، وأعضاء مجلس النقابة.


 

وأهدى المجلس، الكاتب الصحفي الكبير، درع النقابة تكريمًا له ولتاريخه المهني والنقابي الحافل.


 

واحتفلت النقابة خلال فعّاليات اليوم، بتوزيع كارنيهات الزملاء المُلتحقين الجدد بجدول تحت التمرين، وحلف القسم الصحفي لهم.


 

وروى الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد، مقتطفات من حياته، خلال 77 عامًا من العمل في الصحافة، داخل مصر وخارجها..

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