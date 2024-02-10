في حفل مئويته.. محطات بحياة الكاتب محمد عبدالجواد

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد ليس بغريبًا على نقابة الصحفيين فهو شغل منصب وكيل النقابة منذ عام 1981 حتى عام 1985، مع الراحل الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كما أنه شغل منصب مستشارًا إعلاميًا للرئيسين محمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك.



وأكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن الكاتب محمد عبدالجواد هو الوحيد على قيد الحياة، الذي بلغ من العُمر 100 عام، والذي يوافق اليوم مولده في 10 فبراير عام 1924، في محافظة سوهاج.

وتابع: "التحق بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة فؤاد الأول، القاهرة حاليًا، وتخرّج عام 1947، وعمل في أكثر من مؤسسة صحفية، ثم التحق بنقابة الصحفيين في 26 سبتمبر عام 1955، ويحمل العضوية رقم 321، وقتما كان اسمها لجنة القيد والتأديب، وكان حسين فهمي هو نقيب الصحفيين آنذاك، وسكرتير عام النقابة صابر أبو المجد.



جاء ذلك خلال حفل نظّمته نقابة الصحفيين بعنوان "مئوية الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد عبدالجواد"، وعلى هامشه احتفلت النقابة بقيد دفعة جديدة من الصحفيين المُلتحقين بجدول تحت التمرين، وأصرّت على تنظيم يوم من تواصل الأجيال.