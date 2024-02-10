جنايات سوهاج تحيل أوراق مزارع لفضيلة المفتي قتل ربة منزل وابنتها بأخميم

أحالت محكمة الجنايات بسوهاج، اليوم السبت، أوراق المتهم "ع . م . ن" مزارع، يقيم بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة اليوم الأول من دور شهر أبريل للنطق بالحكم ، لاتهامه بقتل المجنى عليهما "ه . ع" ربة منزل، وابنتها "م . ع" عامل، بسبب خلافات بينهم بدائرة المركز .





تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، عندما تلقى رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بلاغا بمقتل ربة منزل وابنتها، عقب التعدي عليهما بسلاح أبيض "سكين"، وتم نقلهما إلى مستشفى أخميم المركزي جثتين هامدتين .





ومن خلال التحريات تبين أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة، بسبب خلافات بين الطرفين، حيث قام بطعن المجنى عليها الأولى بسكين في حظيرة المواشي الخاصة بها، وعندما حاولت ابنتها الدفاع عنها انهال عليها بالسكين، مما أدى إلى مصرعهما فى الحال .





وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق ذكره .