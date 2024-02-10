البث المباشر لمشاهدة مباراة الأردن وقطر يلا شوت اليوم في نهائي كأس الأمم الآسيوية

دقائق قليلة جداً تفصلنا عن مباراة منتظرة من جماهير الساحرة المستديرة ولهذا يبحثون عن القنوات المفتوحه الناقله لمباراه قطر والاردن اليوم السبت الموافق العاشر من شهر فبراير للعام الجاري 2024، وهي المباراة النهائية لبطولة كاس اسيا في موسمه الحالي 2023/ 2024 والتي جمعت بين أقوى الفرق العربية على الإطلاق، ولهذا يبحث جميع مشجعي الكرة عن كيفية مشاهدة تلك المباراة النهائية الفاصلة اليوم.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأردن وقطر يلا شوت اليوم في النهائي

وكان منتخب قطر تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط كاملة، حيث استهل مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على لبنان بنتيجة (3-0)، ثم فاز على طاجيكستان (1-0)، وتغلب بعد ذلك على الصين (1-0).

بينما قاد المدرب المغربي “الحسين عموتة” منتخب الأردن إلى المباراة النهائية بعد تحقيق المفاجأة في دور الـ16 والإطاحة بمنتخب العراق بنتيجة (3-2)، ثم أقصى منتخب طاجيكستان من دور الثمانية بنتيجة (1-0)، قبل تحقيق مفاجأة أخرى بإقصاء كوريا الجنوبية من نصف النهائي بفوز مستحق بنتيجة (2-0).

وعبر منتخب الأردن دور المجموعات بصعوبة بعدما تحصل على بطاقة أفضل ثوالث عن المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، حيث حقق الفوز بالجولة الأولى على ماليزيا بنتيجة عريضة (4-0)، ثم تعادل مع كوريا الجنوبية (2-2)، قبل أن يتلقى الخسارة الوحيدة أمام البحرين في الجولة الثالثة بهدفٍ دون رد.

يمكنك مشاهدة مباراة منتخب الأردن وقطر عبر الضغط هنا ..

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وتاريخياً، التقى منتخب قطر مع الأردن في 17 مباراة طوال تاريخ مواجهات المنتخبين على مدار التاريخ، حيث بدأت المباريات بصفة رسمية بين النشامي والعنابي في سبتمبر 1984 خلال تصفيات التأهل لبطولة كآس آسيا وكان الفوز حليف المنتخب القطري الذي حقق أول انتصار على نظيره الأردني بهدفين نظيفين.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا 2024؟

من المرتقب أن تبث عدة قنوات عربية وأجنبية للـ بث مباشر مباراة الأردن وقطر يلا شوت ومن بينها شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، وقناة الكأس القطرية أيضا، وأبوظبي الرياضية، والرابعة العراقية، وقناة “SSC1 HD” السعودية.

متي موعد مباراة قطر ضد الأردن في نهائي كأس آسيا 2024 اليوم؟

من المقرر أن تقام مواجهة قطر والأردن في نهائي كأس آسيا اليوم السبت على أرضية ملعب “لوسيل” وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، الـ15:00 بتوقيت غرينيتش.

الأردن وقطر في نهائي كأس الأمم الآسيوية

الحسين عموتة: المنتخب الأردني يخوض النهائي أمام قطر بطموح التتويج باللقب

قال الاطار المغربي حسين عموتة مدرب المنتخب الأردني أنه يدخل مباراة الغد أمام المنتخب القطري بطموح الفوز والتتويج بلقب بطولة كأس آسيا قطر 2023 وذلك خلال المباراة النهائية التي ستقام على ملعب استاد لوسيل.

وأكد عموتة في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة الذي عقد اليوم بالمركز الإعلامي للبطولة، أن المنتخب الأردني سيخوض مواجهة تاريخية وسيسعى للاستمتاع وإسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن اللاعبين جاهزون تماما للمباراة النهائية ولا يعانون من غيابات، معربا عن أمنيته بحضور جماهير كبيرة في المباراة الحاسمة بالنظر لأهمية دعم الجماهير وتأثيرها على أداء الفريق.

وشدد عموتة الذي يساعده في قيادة النشامى طاقم تقني مغربي على أن تأهل المنتخب الأردني لنهائي كأس آسيا، جاء نتيجة عمل فني وبدني وذهني متكامل مضيفا انه ” عندما يخسر أي منتخب، يخرج البعض ويحمل المدرب المسؤولية، وعندما يفوز الفريق يقولون بسبب الروح القتالية”.

ويبحث المنتخب الأردني عن أول لقب له في حين تسعى قطر المضيفة إلى أن تصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا لكرة القدم .