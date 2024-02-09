أسماء جلال بلوك جديد من كواليس فيلم ولاد رزق 3

شاركت الفنانة أسماء جلال، جمهورها ومتابعيها، صورة من كواليس فيلم ولاد رزق 3، والذي مقرر أن ينطلق عرضه في صيف 2024 بجميع دور العرض السينمائي.

ونشرت أسماء جلال، صورتها داخل كواليس العمل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مكتفية بالموسيقى الخاصة بـ فيلم ولاد رزق .

أسماء جلال

تفاصيل فيلم ولاد رزق 3”:

فيلم "ولاد رزق" الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وإخراج طارق العريان، يذكر أن فيلم "ولاد رزق" عرض منه جزئين، الجزء الأول كان عام 2015، والجزء الثاني عرض في عام 2019.

حقق فيلم "ولاد رزق" في السينمات المصرية إيرادات قياسية، إذْ حقق في الجزء الأول ما يقرب من 37 مليون جنيه تصدر وقتها إيرادات السينما، بينما الجزء الثاني استطاع أن يحقق أرقامًا قياسية جعلته يصل لـ104 ملايين جنيه وصل بها للمركز الثالث في ترتيب الأعلي إيرادًا في تاريخ السينما المصرية بعد فيلمي "كيرة والجن" وفيلم "الفيل الأزرق" الجزء الثاني.

تشارك الفنانة أسماء جلال في مسلسل أشغال شاقة، ويشارقها بطولته الفنان هشام ماجد، مقرر أن يعرض ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

قصة مسلسل أشغال شاقة

ويجسّد هشام ماجد في المسلسل شخصية طبيب شرعي، متزوج بالمذيعة "ياسمين" التي تلعب دورها أسماء جلال.

وتدور أحداث مسلسل أشغال شاقة في إطار 15 حلقة، وهو اجتماعي كوميدي، ومن المقرر عرضه في موسم دراما رمضان منتصف مارس المقبل .

مسلسل أشغال شاقة بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وهو تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

تشارك الفنانة الشابة أسماء في فيلم آل شنب، للمخرجة أيتن أمين، الذي عرض في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، بمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السادسة.

وتجسد أسماء جلال في الفيلم شخصية ليلى التي تعاني من تحكم والدتها (التي تجسدها ليلى علوي) في حياتها، ويموت فجأة أحد أفراد العائلة مما يجبر ليلى ووالدتها على الذهاب إلى الإسكندرية لتقديم واجب العزاء، وخلال أيام الحداد الثلاثة، وفي وجود العائلة الضخمة التي تتكون من أربع خالات وأولادهن، وأحفادهن تحدث الكثير من المفارقات المضحكة.