يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا

يشهد اليوم ملعب لوسيل المباراة النهائية لكأس أمم آسيا والتي تجمع الاردن وقطر ، حيث يسعى الأردن لكتابة تاريخ جديد وتحقيق لقبه الأول في البطولة، بينما يطمح العنابي للحفاظ على لقبه القاري للمرة الثانية وسوف تحظى المباراة باهتمام كبير من الجماهير العربية، وننتظر أداءً قويًا من كلا المنتخبين وسنوضح لكم القنوات الناقلة للمباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا

تشهد بطولة كأس آسيا اليوم إعلان البطل الجديد لنسخة قطر 2023، التي يتقابل فيها الأردن مفاجئة البطولة الصاعد لهذه المرحلة لأول مرة أمام صاحب الأرض واللقب المنتخب القطري الذي يسعى إلى الحفاظ على لقبه للنسخة الثانية على التوالي، ليصبح خامس منتخب يحتفظ بلقبه في كأس آسيا لكرة القدم.

وتبدأ المباراة اليوم السابعة مساء بتوقيت الإمارات على استاد لوسيل المونديالي، وكان المنتخب القطري قد حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، محققاً الفوز على لبنان 3-0، وكل من طاجيكستان والصين بنتيجة واحدة 1-0، وتخطى في ثمن النهائي المنتخب الفلسطيني، عندما قلب تخلفه أمامه ليفوز 2-1.

ويخوض المنتخب القطري المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي، إذ سبق وأن حقق اللقب في النسخة الماضية، على الأراضي الإماراتية عام 2019، فيما بلغ المنتخب الأردني نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب الأردن وقطر عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويطمح منتخب "العنابي" للحفاظ على لقبه القاري، فيما يسعى منتخب "النشامى" لتحقيق حلمه من خلال الحصول على اللقب.

القنوات المفتوحه الناقله لمباراه قطر والاردن

مباراة قوية جداً سوف تجمع اليوم بين منتخبي استطاعوا أن يتأهلوا إلى الدور النهائي من كاس اسيا في الموسم الحالي 2023/ 2024، ولهذا يبحث جميع الرياضيين ومتابعي ومشجعي الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحه الناقله لمباراه قطر والاردن اليوم في المباراة النهائية في تلك البطولة العربية، والتي سوف تقام اليوم على استاد لوسيل في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وقطر والكويت بأجمل أصوات المعلقلين العرب، وأما عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأردن وقطر هي:

قناة Abu Dhabi Sports Asia

على التردد: 11526.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على القمر الصناعي العرب سات

تردد القناة: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

مباراة الأردن وقطر اليوم في نهائي كأس أمم آسيا

تشكيل قطر المتوقع أمام الأردن

حراسة المرمى:مشعل برشم.

خط الدفاع: جاسم جابر، المهدى على، لوكاس مندس، بيدرو ميجيل كوريا.

خط الوسط: محمد وعد، أحمد فتحي، همام الأمين.

خط الهجوم: أكرم عفيف، المعز علي، يوسف عبد الرازق

ومن الجدير بالذكر ان حكم مباراة اليوم ف نهائي كاس اسيا هو الحكم الصيني ماننيغ .