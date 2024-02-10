مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس أمم آسيا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم، السبت، صوب استاد لوسيل، الذى سيكون مسرحاً لنهائي عربي بين قطر والأردن على لقب بطولة كأس أمم آسيا 2023.

مشاهدة مباراة الأردن وقطر بث مباشر يلا شوت اليوم

وقبل مباراة قطر ضد الأردن مباشر بات المنتخب العنابي قاب قوسين أو أدنى من إحراز اللقب القاري للمرة الثانية على التوالي بعد الخروج المخيّب للآمال من الدور الأول لكأس العالم 2022 التي استضافتها قطر.

وأيضًا قبل مباراة الأردن ضد قطر، دُعم الاتحاد الوطني لكرة القدم بمبلغ مليون دينار أردني نحو مليون ونصف المليون دولار، من جانب الحكومة الأردنية، بعد الإنجاز التاريخي بتأهل المنتخب إلى نهائي كأس آسيا 2024 في قطر لأول مرة.

وفي ربع النهائي احتاج إلى ركلات الترجيح لتخطي أوزبكستان، عندما تصدى حارسه مشعل برشم لثلاث كرات. وكان الامتحان الأقوى له في نصف النهائي، حيث واجه نظيره الإيراني القوي، لكنه نجح مرة جديدة في تخطي تخلفه المبكر ليتقدم عليه 2-1 في نهاية الشوط الأول، ثم إلى فوز 3-2 في أواخر المباراة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة منتخب الأردن وقطر عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

أما المنتخب الأردني فقد تمكن من إزاحة المنتخب العراقي القوي الذي قهر اليابان 2-1 في دور المجموعات، ثم فاز على المنتخب الطاجيكي 1-0. لكن الأهم كان فوزه الصاعق على كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين في نصف النهائي، حيث نجح في منع نجوم المنتخب القادم من شرق آسيا من التسديد ولو مرة واحدة بين الخشبات الثلاث طوال الدقائق الـ90.

القنوات الناقلة لمباراة الاردن وقطر

يبحث متابعين ومشاهدين الساحرة المستديرة عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاردن وقطر في نهائي بطولة بطولة كأس آسيا 2024، غدا السبت الموافق 10 من فبراير، ومن المقرر أن تعمل الكثير من القنوات الفضائية على نقل هذه المباراة الهامة مثل شبكة قنوات اس اس سي الرياضية وقناة الرابعة الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية، وقناة الكأس الرياضية، ويكون تردد بعض منهم:

تردد قناة الكاس اكسترا 1 نايل سات

أضبط تردد : 11919.

أضبط استقطاب: أفقي H.

أضبط ترميز: 27500.

أضبط تصحيح الخطأ DVB-S2 8PSK 3/4.

تشفير: مفتوح.

تردد قناة الكاس اكسترا 1 سهيل سات

أضبط قمر الصناعي: Es’hail 2 25.8 شرق

أضبط تردد: 10770

أضبط استقطاب: عمودي

أضبط ترميز: 27500

أضبط تصحيح الخطأ: DVB-S2 8PSK 3/4

تشفير: مفتوح

تردد قناة SSC 1 HD

أضبط قمر الصناعي: عرب سات.

أضبط تردد: 12380.

أضبط استقطاب: أفقي.

أضبط ترميز: 27500.

أضبط تصحيح الخطأ: 3/4.

موعد مباراة الاردن وقطر بتوقيت السعودية

وأما عن متى موعد مباراة الاردن وقطر بتوقيت السعودية، فإنها سوف يقوم الحكم بإطلاق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت مصر، على أرضية ملعب أستاد لوسيل.

الأردن ضد قطر

تشكيل الأردن ضد قطر