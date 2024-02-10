السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير عالمي في جراحات الوجه والفكين والتقويم

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن العقيد اركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، ان  المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف  الأستاذ الدكتور  أشرف أيوب ( إنجليزى الجنسية - خبير جراحات الوجه والفكين والتقويم الجراحى بجامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة ) خلال المدة من ( 9 - 19 / 2 / 2024 ) .

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الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

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وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات 

وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات الخارجية للعرض على اللجنة التحضيرية أيام ( السبت - الإثنين - الثلاثاء ) من كل أسبوع .

 

للإستعلام ت : 01200203036 .


 

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