المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبير عالمي في جراحات الوجه والفكين والتقويم

اعلن العقيد اركان حرب غريب عبدالحافظ المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، ان المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف الأستاذ الدكتور أشرف أيوب ( إنجليزى الجنسية - خبير جراحات الوجه والفكين والتقويم الجراحى بجامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة ) خلال المدة من ( 9 - 19 / 2 / 2024 ) .

وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير بالعيادات الخارجية للعرض على اللجنة التحضيرية أيام ( السبت - الإثنين - الثلاثاء ) من كل أسبوع .

للإستعلام ت : 01200203036 .



