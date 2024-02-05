الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد ضبطيات قوات حرس الحدود

تفقد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، نماذج من ضبطيات قوات حرس الحدود خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للجهود المبذولة فى إحكام السيطرة الأمنية عبر المنافذ والنقاط الحدودية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.



واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلى من اللواء أ ح محمـد عز الدين جحوش، قائد قوات حرس الحدود، تضمن ملابسات الضبط والإجراءات القانونية المتخذة حيال المضبوطات.

وأشاد بالنجاحات المتتالية التى تحققها قوات حرس الحدود أثناء تنفيذ المهام المختلفة والتصدى بكل إصرار وعزيمة للعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول، محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لرجال حرس الحدود.

وأكد على ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بإعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته، حضر الجولة التفقدية عددُ من قادة القوات المسلحة .