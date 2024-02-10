نصر الله: انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة "أمر حتمي"

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، أن "المقاومة باتت تشكل عنصرا مهما في المعادلات الإقليمية".

وحسب سبوتنيك، قال نصر الله، لدى استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "انتصار الشعب الفلسطيني والمقاومة أمر حتمي"، مؤكدا أن مواقف المرشد الإيراني "الحكيمة والصريحة والقوية حيال الأحداث بغزة والضفة فريدة في نوعها".

من جهته، قال عبد اللهيان إن "المقاومة الفلسطينية تصرفت بحكمة وقوة سواء في طريق المقاومة أو في الاهتمام بالحل السياسي"، مشيرا إلى أنه "في أي مبادرة سياسية، ينبغي اعتبار دور الشعب الفلسطيني وإجماع القادة والفصائل الفلسطينية المحور الأساسي".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، في وقت سابق، بأنه "جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصا في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ‏وبقية جبهات محور المقاومة"، مشيرة إلى أنه "تم التباحث حول ‏المستقبل القريب للأوضاع في لبنان ‏والمنطقة".

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.