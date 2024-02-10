برتوكول تعاون بين نقابتي البترول بمصر وتركيا لتعزيز التعاون

وقعت النقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة محمد جبران، رئيس إتحاد عمال مصر والأمين العام المساعد للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، بروتوكول تعاون مع نقابةالعاملين بالبترول والكيماويات والمطاط فى تركيا برئاسة سليمان أكيوز، وذلك لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين النقابتين في مصر وتركيا.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التضامن بين النقابتين في مصر وتركيا، بالإضافة إلى تبادل المعرفة حول خصائص صناعة البترول وتبادل المعرفة حول قوانين العمل وقوانين النقابات العمالية في كلا البلدين، والتعرف على الاستراتيجيات التي وضعتها كل نقابة من أجل زيادة قوة تمثيل النقابات، وعرض طرق كل نقابة في تنظيم العمال في أماكن العمل والتنظيم على المستوى المحلي والإقليمي والوطني.

حضر توقيع البروتوكول، من الجانب المصري، عباس صابر أمين صندوق نقابة البترول، محمود موسي امين الخدمات بنقابة البترول، محمد صلاح أمين التثقيف والتدريب بنقابة البترول،ومن الجانب التركي السيد سليمان اكيوز، رئيس النقابة، السيد نيازي رجب كيثودا، سكرتير التنظيم والتثقيف، السيد خليل إبراهيم إبراهيم توبجو، وكيل النقابة بمدينة تشانكري، السيد جيم توران، وكيل النقابة عن مدينة ازمير، السيد ريزا كوسى، منسق العلاقات الدولي

وأكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، أن الهدف من البروتوكول هو التأكيد علي اهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين واهمية العلاقات النقابية، وتبادل الخبرات في العمل النقابي.

وقد أهدى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول درع النقابة إلى سليمان اكيوز، رئيس نقابة العاملين بالبترول والكيماويات والمطاط في تركيا.