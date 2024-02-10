انطلاق جزئى للفصل الدراسى الثانى بمدارس سوهاج

تفقد اليوم السبت، محمد أبو الفضل علي، مدير عام إدارة المنشاه التعليمية جنوب محافظة سوهاج، ونقيب المعلمين، إنطلاق أول يوم دراسي للفصل الدِّراسي الثاني٢٠٢٤م، للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، بمدرسة كوم بدار الإبتدائية القديمة يرافقه محمود أبو العلا مسئول أمن الإدارة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وتنتظم الدراسة غدا الأحد، بجميع مدارس الإدارة .

وأعرب مدير عام الإدارة عن سعادته بجودة أداء الفصل الدِّراسي الأول بكافة المؤسسات التعليمية بالمنشاه وفق المخطط له ودونما رصد أية عوائِق أو عَراقيل مؤكداً على حِرصه وقيادات تعليم سوهاج على سير الدِّراسة وفق المطلوب والتأكُّد من توفر البيئة التعليمية الملائمة واستماعه لأية شكاوى أو صعوبات تواجه أبنائنا التلاميذ والطلاب والعمل على حلها فوراً.

وخِلال جولته التفقُّدية بمدرسة كوم بدار الإبتدائية القديمة رحب بأبنائة التلاميذ وحثهم على الإلتزام بالحضور اليومي وأداء الأنشطة التعليمية والواجبات المدرسية واحترام المعلم فهو القدوة الحسنة ومربي الأجيال كما إستمع إلى حديث الطلاب حول قضاء العطلة الدِّراسية والتي اِستمرت لأسبوعين وفق مواعِيد الدِّراسة والاِمتحانات المُعلنة من وزارة التربية والتعليم مؤكداً على تسليم الكتب المدرسية من اليوم الأول لجميع الصفوف وتابع الجدول المدرسي وخريطة الإشراف اليومي.



ووجه محمد أبو الفضل علي بضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الأمنية وتحديد موعد لمقابلة أولياء الأمور وحل مشكلاتهم ومناقشة مقترحاتهم واحتواء الأمور وتفعيل الأنشطة التربوية المختلفة لجذب الطلبة والإلتزام المشدد بالإشراف خلال اليوم الدراسي وتنظيم دخول الطلبة المدرسة صباحاً وعقب نهاية اليوم الدراسي للمحافظة على سلامتهم متمنياً للجميع التوفيق الدائم والسداد.