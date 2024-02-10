مجلس جامعة الزقازيق يناقش الخطة الإستراتيجية

عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم السبت، اجتماعاً لمناقشة الخطة الإستراتيجية للجامعة والوقوف على آخر التطورات وما وصلت إليه الجامعة من أداء على كافة القطاعات والمستويات المختلفة خلال الفترة الأخيرة.

وأشار الدكتور خالد الدرندلي إلى أن الجامعة تسعى إلى إعداد خريج جيد قادر على المنافسة من خلال تحسين مخرجاتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع، وأن تكون بيت خبرة للمحافظة، كما تحرص على ربط خطتها الإستراتيجية والبحثية بالأهداف الإستراتيجية للدولة ورؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأكد رئيس الجامعة ضرورة إعداد تقرير ربع سنوي عن قطاع التعليم والطلاب وتقديم كل ما يخص البرامج الجديدة وإعدادها وإداراتها وحصر الكليات والبرامج المعتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والعمل على تطبيق معايير الاعتماد بكافة الكليات بالجامعة.

ولفت إلى أهمية إعداد تقرير عن الأنشطة الطلابية خلال الفترة السابقة، وكذلك قاعدة بيانات للطلاب الوافدين وتقديم بيانات احصائية حولها.

ووجه الدرندلى بضرورة تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتعزيزها، والتحول إلى ميكنة كافة الإدارات بالجامعة، مع تذليل أى معوقات والسعى نحو حلها، مع تقديم تقرير عن أصول الجامعة واستثماراتها، مشيراً أيضاً إلى أهمية النشر الدولى وعمل حصر بترتيب الجامعة بكافة التصنيفات الإقليمية والدولية، والسعى نحو الارتفاع بتصنيف الجامعة عالمياً بكافة التصنيفات.

وتطرق الاجتماع إلى ضرورة عمل صيانة الأجهزة الرياضية الموجودة بالحرم الجامعي، والعمل على توظيفها، وتنظيم استغلالها والاستفادة منها، كما وجه رئيس الجامعة أيضاً بضرورة عمل دراسة كاملة لانشاء وحدة لتدوير المخلفات الورقية بالجامع، ودراسة التكلفة الاجمالية لها والعائد منها، مع تخصيص مكان للآلات الخاصة بالمشروع.