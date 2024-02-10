وكيل تعليم الغربية يتابع انتظام العملية التعليمية بشرق طنطا

قام اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بجولة لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، مع أول أيام الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023 / 2024، وذلك بإدارتي شرق طنطا، وقطور.

وخلال المتابعة التي بدأت في الصباح الباكر، شهد وكيل الوزارة طابور الصباح بمدرسة طنطا النسيجية الصناعية المشتركة "تأسيس عسكري"، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني، واستمع إلى الإذاعة المدرسية، والتي أشاد بها وكيل الوزارة لما تقدمه من فقرات متميزة.

ثم قام بمتابعة عدد من الفصول والورش داخل المدرسة، وأكد على لائحة الانضباط الطلابي داخل المدرسة، كما وجه بتسليم جميع الكتب التي ترد أولا بأول لجميع الطلبة، والاهتمام بتسجيل الغياب بمعرفة مسئول الإحصاء بالمدرسة بالتعاون مع وكيل شئون الطلبة.

و توجه "حسن" إلى إدارة قطور التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرستي قطور التجارية بنات، والسادات الابتدائية، واطمأن إلى انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وشدد بضرورة تسليم الكتب الخاصة بالفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب في اليوم الدراسي الأول، والاهتمام بالنظافة بصورة يومية، وتسجيل الغياب أولاً بأول، وعدم استخدام العقاب البدني تماماً لجميع الطلاب.

يذكر أن مدارس الغربية استعدت بشكل كامل، لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024، حيث استقبلت اليوم 519 مدرسة بجميع الإدارات التعليمية العشر، حوالي 441431 طالب وطالبة، من مختلف نوعيات التعليم العام والفني، حيث يمثل هذا العدد طلاب جميع المدارس بمختلف نوعياتها، والتي تعمل بنظام الفترتين.