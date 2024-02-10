السبت 10 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر فبراير أون لاين

تسجيل قراءة عدادات
تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيًا

يتسال عدد كبير من المواطنين عن طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء إلكترونيا عن استهلاك شهر فبراير الجاري 2024 لاستخراج فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي للمشترك دون أخطاء ، حيث أتاحت الشركة القابضة لكهرباء مصر عددًا من الطرق التي يمكن للمشتركين من خلالها.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية طرق تسجيل قراءة عدادات الكهرباء عن شهر فبراير 2024

 

وطرحت شركة الكهرباء تسجيل قراءة عدادات على مستوى جميع شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات تطبيق «القارئ الذكي» للقضاء على القراءات الشاذة، وتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين للوصول إلى فاتورة صحيحة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

 

- الخطوة الأولى: يحمل المستخدم التطبيق الذي يحمل اسم  شعاع للقارىء الذكىعبر "جوجل بلاي"

 

- الخطوة الثانية: بعد تثبيت التطبيق على الموبايل، اختر «إنشاء حساب جديد».

 

 - الخطوة الثالثة: حدد شركة التوزيع الخاصة بك، سواء شمال القاهرة أو جنوب القاهرة أو البحيرة أو شمال الدلتا أو جنوب الدلتا أو مصر الوسطى أو مصر العليا أو الإسكندرية أو القناة.

 

- الخطوة الرابعة: يدخل المستخدم بياناته، وهي الاسم كما هو موجود بإيصال الكهرباء، والبريد الإلكتروني ورقم الموبايل، واختيار كلمة مرور.

 

- الخطوة الخامسة: يحدد المستخدم الإدارة أو الهندسة الخاصة به والمكتوبة في إيصال الكهرباء.

 

- الخطوة السادسة: يصور المستخدم إيصال الكهرباء، والضغط على كلمة «إرسال الطلب».

 

- الخطوة السابعة: يرسل رسالة للمشترك بقبول طلبه، ويستطيع الدخول بعد ذلك بالاسم وكلمة المرور التي أدخلها.

 

- الخطوة الثامنة: يصور المستخدم قراءة العداد بالتقاط صورة لها عبر الموبايل، والحرص على إرسالها لضمان انتظام دورة الكشف، وتحقيق الاستهلاك العادل.

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