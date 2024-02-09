غدا.. قطع الكهرباء عن مدينة الفيوم لاستكمال أعمال الصيانة الدورية

أعلنت هندسة الفيوم شرق التابعة لشركة توزيع كهرباء مصر الوسطى، في بيان صادر عنها عن قطع التيار الكهربائي بسبب بدء حملة الصيانة الدورية على المغذيات .

يأتي هذا في إطار خطة الصيانة الدورية التى تقوم بها الشركة للاعمدة والمحولات والخطوط الكهربائي في إطار أعمال الصيانة اللازمة على الأكشاك والمحولات.

وأوضح رئيس الهندسة أن أعمال الصيانة تشمل تركيب أكشاك المحولات ذات الجهد العالي، بديلا عن المحولات منخفضة القدرة التي كانت تتأثر بزيادة الأحمال على الشبكة، لدعم القدرة الكهربائية بمدينة الفيوم، وتستمر أعمال الصيانة غدا السبت الموافق 10 فبراير لمدة 4 ساعات بداية من الساعة السابعة صباحا وحتى تمام الساعة الحادية عشر من صباح نفس اليوم، مشيرا إلى إلتزام مهندسي فرق الصيانة بالمواعيد المحددة للتنفيذ حتى يتم عودة التيار الكهربائي إلى كافة القرى والعزب التي تشملها أعمال الصيانة.

قطع التيار الكهربائي لاستكمال أعمال الصيانة الدورية بمدينة الفيوم ..

وأضاف رئيس هندسة كهرباء الفيوم شرق أن أعمال فصل المحولات سوف تشمل فصل عدد من المغذيات، وتتسبب أعمال الصيانة في قطع الكهرباء عن عدد من المناطق بمدينة الفيوم، وسوف تكون المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، أجزاء من منطقة دلة وشارع سعد زغلول وشارع جمال عبد الناصر بمدينة الفيوم.

وأكد رئيس الهندسة انه تم مخاطبة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، للتنبيه على رؤساء أحياء المدينة والوحدات المحلية القروية التي يشملها فصل التيار الكهربائي، وذلك للإطلاع والتوجيه نحو إخطار المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، والتنبيه على المواطنين والمؤسسات الحكومية والمخابز والمستشفيات، لاتخاذ التدابير اللازمة وتدبير احتياجاتها أثناء فترة الصيانة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.

ومن جانبه أكد المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، أن الوحدة المحلية قامت باخطار الأحياء التى يشملها انقطاع التيار الكهربائي، وذلك لابلاغ الأهالي ومسئولي الجهات الحكومية التى قد تتأثر بقطع الكهرباء للعمل على تدبير احتياجاتهم وتوفير البدائل خلال هذه الفترة وحتى يتم الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي، موضحا أن أعمال صيانة ودعم المحولات الكهربائية تستهدف زيادة القدرة الكهربائية سواء بالمنازل أو المنشآت الحكومية.