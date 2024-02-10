مكافحة المخدرات توقع بتاجر الشابو في قنا

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديرية أمن قنا.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو الآتي:- ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة قوص .. وبحوزته (كمية لمخدرى "الآيس، الشابو" وزنت 3 كيلو جرام – طبنجة – فرد خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مسدس رصاص - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، تحرر محضر بالواقعة وتولوت الناية التحقيق.

وتواصل وزارة الداخلية التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.



وفي سياق منفصل ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ دولارات مزيفة..القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية



وتلقى مفتش مباحث الطالبية، إخطارا من رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 ألف جنيه مصرى ملك الأول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيف مغلف بكيس بلاستك، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الأول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى إبراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.

مات أمام أعين والدهما .. قرار جديد في واقعة مصرع توأم في حادث سقوط مصعد بالجيزة



كما قررت النيابة العامة بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة صبي وشقيقته التوأم يبلغان من العمر 15 سنة سقطا من مصعد داخل أحد العقارات بمنطقة فيصل بالجيزة، مما تسبب في مصرعهما، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

كما شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادثا مأساويا، مساء أمس الخميس، في فقد أب نجليه التوأم أمام عينيه أثناء نقل بعض الأثاث داخل مصعد العقار.

وبدأت الواقعة أثناء صراخ طفل داخل مصعد العقار بسبب احتجازه بين الكابينة والحائط، وأثناء محاولة شقيقته إنقاذه حيث التف «واير» المصعد حول رقبتها ليفصل رأسها عن جسدها لينهار الأب برؤية وفاة نجليه.

وتلقى مدير أمن الجيزة، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي بلاغ من عمليات النجدة بوجود احتجاز داخل مصعد عقار، وبالانتقال تم التقابل مع «موريس، ب»- ٦٠ سنة- بالمعاش والذي أفاد بوفاة نجلة «مارك، م»- 15 سنة- ونجلته «ماردين، م»- 13 سنة- أعلى كابينة المصعد، أثناء محاولة إنقاذ شقيقها، وتولت النيابة التحقيق.