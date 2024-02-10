أمن القليوبية يوجع تجار المخدرات ويضبط 10 منهم خلال يوم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-

ضبط (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية لمخدرى "الأفيون، الآيس"– بندقية خرطوش – طبنجة – سيارة - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهم الإجرامى"- سلاح أبيض – ميزان حساس).



كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – بندقية خرطوش– طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").

وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 2,500 كيلو جرام – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").



فيما تم ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو جرام – عدد "4000" قرص مؤثر لعقار "البريجابالين" - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى"- سلاح أبيض).



وضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخانكة ، وبحوزته (كمية لمخدرى "الهيروين الآيس، الشابو"- مبلغ مالى "متحصلات نشاطه الإجرامى").



ة ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخصوص، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مبلغ مالى "متحصلات نشاطهما الإجرامى").

وتواصل وزارة الداخلية التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.



وفي سياق منفصل ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة، على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على أحد المواطنين بدولارات مزيفة في الطالبية، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بـ دولارات مزيفة..القبض على صاحب شركة ومقاول بتهمة النصب على المواطنين بالطالبية



وتلقى مفتش مباحث الطالبيه، إخطارا من رئيس المباحث يفيد فيه القبض على «أحمد -س» 35 سنة مقاول و، و«محمد -أ» 38 سنة صاحب شركة ومقيم بذات العنوان، حال تواجدهما بشارع المريوطية بدائرة القسم وبحوزتهما 250 ألف جنيه مصرى ملك الأول، 75 ورقة بلاستيكية شكل الدولار فئة 100 مزيف مغلف بكيس بلاستك، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما قررا إنهما حضرا لمقابلة شخص لشراء مبلغ 5 آلاف دولار للمتهم الاول لاحتياجه لها بعمله بقصد النصب على الشخص الذي كانوا على موعد معه ويدعى ابراهيم، تولت النيابة العامة التحقيقات.