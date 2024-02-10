عاجل
استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

نتنياهو: الاقتصاد متين رغم خفض موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل

نتينياهو
نتينياهو

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على القرار الذي اتخذته وكالة التصنيف الائتماني موديز، والمتمثل في خفض التصنيف الخاص بإسرائيل من A1 إلى A2، قائلا إن تخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد.

 

وأضاف نتنياهو في بيان مساء الجمعة “أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وتخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل ينبع جميعها من أننا نخوض حربا”.

 

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، عن نيتها في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، وذلك خلال إعلانها عن تقرير أعدته عن إسرائيل، وأشارت فيه لقرارها.

txt

السفير عمرو الجويلي يصدر ديوان القراءات الدبلوماسية السابع لعام ٢٠٢٣

txt

النائب محمد زين الدين: المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية أمر مرفوض

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة كالكالسيت الاقتصادية، إلى أن الوكالة أوضحت أن قرارها متعلق بتداعيات الحرب مع حماس على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر خلالها وسيتأثر بعد انتهائها، وهو ما يزيد من المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف السلطتان القضائية والتنفيذية، ويمس بمتانة إسرائيل المالية على المدى القريب”.

 

خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت من مراجعتها لأوضاع إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

 

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

 

وذكرت موديز، أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل وفق ما نقلته س إن بي سي.

 

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 54 قضية إتجار في العملات بقيمة 18 مليون جنيه

على طريقة طلاب المدارس.. "طابور الصباح وتحية العلم" للموظفين بمركز إعداد القادة بـبنها

السفير عمرو الجويلي يصدر ديوان القراءات الدبلوماسية السابع لعام ٢٠٢٣

النائب محمد زين الدين: المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية أمر مرفوض

النائب وحيد قرقر يطالب بسرعة توفير مستلزمات العمليات الجراحية ويدعو لمواجهة احتكار السلع

الإنتهاء من تطوير المبنى الإداري لمركز شباب بتمدة في بنها
الجريدة الورقية