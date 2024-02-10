نتنياهو: الاقتصاد متين رغم خفض موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على القرار الذي اتخذته وكالة التصنيف الائتماني موديز، والمتمثل في خفض التصنيف الخاص بإسرائيل من A1 إلى A2، قائلا إن تخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد.

وأضاف نتنياهو في بيان مساء الجمعة “أن الاقتصاد الإسرائيلي متين، وتخفيض التصنيف ليس له علاقة بالاقتصاد، بل ينبع جميعها من أننا نخوض حربا”.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز قد أعلنت في وقت سابق يوم الجمعة، عن نيتها في خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 إلى A2، وذلك خلال إعلانها عن تقرير أعدته عن إسرائيل، وأشارت فيه لقرارها.

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة كالكالسيت الاقتصادية، إلى أن الوكالة أوضحت أن قرارها متعلق بتداعيات الحرب مع حماس على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي تأثر خلالها وسيتأثر بعد انتهائها، وهو ما يزيد من المخاطر السياسية لإسرائيل، ويضعف السلطتان القضائية والتنفيذية، ويمس بمتانة إسرائيل المالية على المدى القريب”.

خفضت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2 مع نظرة مستقبلية سلبية، بعد أن انتهت من مراجعتها لأوضاع إسرائيل في ظل الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وتم خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، هو أعلى بخمس درجات من الدرجة الاستثمارية، في حين أبقت موديز على توقعاتها الائتمانية عند سلبية مما يعني إمكانية خفض التصنيف مرة أخرى.

وذكرت موديز، أن السبب الرئيسي لتخفيض التصنيف هو الحرب الدائرة في غزة وتداعياتها الأوسع التي تزيد من المخاطر السياسية على إسرائيل وفق ما نقلته س إن بي سي.