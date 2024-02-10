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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

السفير عمرو الجويلي يصدر ديوان القراءات الدبلوماسية السابع لعام ٢٠٢٣

العدد الجديد من
العدد الجديد من مجلة الدبلوماسي

أصدر العدد الجديد من مجلة الدبلوماسي  التي يصدرها النادي الدبلوماسي المصري ، والتي  يرأس تحريرها السفير رضا الطايفي ،وفي قسم الديوان للقراءات الدبلوماسية التي يشرف عليه ويحرره السفير عمرو الجويلي المستشار الإستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي .

وقد نشر في الديوان السابع الصادر بالمجلة  عرض لكتاب السفيرة د.نميرة نجم خبير القانون الدولي حول كتاب مقدمة لمعاهدات الإتحاد الأفريقي البيئية تقديم خالد طاهر و الصادر عن دار بريل العالمية في هولندا باللغة الإنجليزية ، وقد تضمن ديوان القراءة الدبلوماسية إفتتاحية بقلم السفير عمرو الجويلي وتقديم لعدة كتب كتابها الدبلوماسيين المصريون في عام ٢٠٢٣ هي ، كتاب قصة "شئ ما سيبقي في مانهاتن " للقصاص السفير محمد مصطفي عرفي، وكتاب "حلو مر "رواية الصراع في السودان بعين مصرية للسفير مصطفي عرفي تقديم نشوة أحمد ،وكتاب قصة "طريق الطيبات"  ، و كتاب "المعالي في عالم النفوس وعبر القصص "للقصاص السفيرة د.عبير بسيوني ،و كتاب "المسئولية الدولية لإسرائيل كسلطة إحتلال في الضفة الغربية" للسفير د.جمال عبد الرحيم متولي ،وكتاب "٣٦ عاما حول العالم "للسفير محمود عزت مصطفي ،وكتاب "تحت نيران العدو" قصة حقيقية للسكرتير أول أحمد الشوربجي ،وكتاب العلاقات بين روسيا الإتحادية وحلف شمال الأطلنطي قراءة الوزير مفوض عبد الحميد هاني الرافعي ،و"عزومة سفير" لشيرين الألفي حرم السفير هشام عسران.
 

وقد أدار  السفير عمرو الجويلي المشرف علي الديوان ندوة خاصة في معرض الكتاب الشهر الماضي جمعت المؤلفين تحت عنوان "مؤلفات الدبلوماسيين  المصريين خلال عام"  حضرتها السفيرة د.نميرة نجم بفيديو كونفرانس عبر برنامج زووم من لاهاي .

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