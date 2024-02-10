النائب محمد زين الدين: المزايدة على موقف مصر من القضية الفلسطينية أمر مرفوض

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب رفضه وبشكل قاطع للمزايدة على الدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية مديناً تصريحات الرئيس الأمريكى جو بايدن حول معبر رفح.



وقال " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم : إن العالم كله يعى ويدرك جيداً أن مصر كانت ولا تزال وستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية منذ أكثر من 80 عاماً مؤكداً أن مواقف الرئيس السيسى من مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلى لتهجير الفلسطينيين كانت حاسمة وواضحة ونجحت مصر تكوين رأى عام عالمى رافض لمخطط التهجير الذى كان هدفه ضرب القضية الفلسطينية فى مقتل بتصفيتها وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الدور المصرى سيظل تاريخياً ووطنياً تجاه القضية الفلسطينية ومصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس السيسى لن يهدأ لها بال حتى تحقق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطيني مشيراً إلى أن ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لمساندة ودعم الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الموقف الرسمي والشعبي المصري من القضية الفلسطينية غير مسموح لأحد المزايدة عليه فمصر دائما تدعم وتساند وتنحاز بكل قوة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والمتمثلة فى اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 يونيو 1967 موجهاً التحية والتقدير للشعب الفلسطيني الصامد بكل قوة فى وجه الاحتلال والاستيطان الاسرائيلى