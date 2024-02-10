أسعار الذهب تعاود الصعود في الأسواق المصرية

أسعار الذهب.. استهلت أسواق الذهب افتتاحها بصعود جديد سجلته أسعار الذهب اليوم السبت في أسواق الصاغة المصرية، رغم اضطراب حركة المعاملات في السوق، بالتزامن مع توقف التسعير على خلفية تذبذب سعر الدولار أمام الجنيه، ووجود ضبابية حول مستقبل المعدن الأصفر محليًا.

وانطلق سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تداولاته على صعود ملحوظ، ليسجل نحو 3700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم السبت في الأسواق المصرية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24 (4229 جنيها)

وأضاف عضو الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 24 عاود الارتفاع صباحا، ليبلغ العيار الأعلى سعرا في مصر 4229 جنيها، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (3700 جنيه)

وبدأ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 تداولاته على صعود ملحوظ، ليسجل 3700 جنيه؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (3171 جنيهًا)

ارتفاع متواصل شهده سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 ليبلغ نحو 3171 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (29600 جنيه)

وقفز بسوق الصاغة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بنحو 400 جنيه، ليسجل نحو 29600 جنيه، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

كما صعد صباحا سعر سبيكة الذهب عيار 24 لتبلغ 131099 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

كما بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 4.229 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وتتأثر التعاملات في البورصة العالمية للمعادن بسعر الدولار عالميا، لتنهي تعاملاتها الأسبوعية على هبوط في سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات ليبلغ 2025 دولارا.