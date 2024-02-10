عاجل
استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تشغيل عيادة التغذية العلاجـية بالتأمين الصحي في قنا

تقديم الخدمات بتأمين
تقديم الخدمات بتأمين صحي قنا ــ أرشيفية

أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي ، تشغيل عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

وأضاف كمال، أن الهدف من إنشاء العيادة مساعدة المرضى المترددين على عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، فضلا عن تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.

 مشيرًا إلي أن عيادة التغذية العلاجية ستضم الدكتور محمود ناجح صديق اخصائى تغذية علاجية أطفال والدكتورة رحاب جمال مصطفى دبلوم التغذية العلاجية.

 وتوفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى، والسكري، والأطفال وسكر الحمل، والدعم الغذائي، والحساسية، والفشل في النمو وغيرها.

مواد متعلقة

5 مـرشحين لخلافة الأنبـا كيرلس أسقـف نجع حمادي

تفعيل لجنة فحص مرضي الجهاز الهضمي بتأمين صحي قنا

تفعيل لجنة لفحص حالات الغدد الصماء بتأمين صحي قنا

مارس المقبل.. تشغيل مستشفي مدينة قنا الجديدة

«مـا لـه وما عـليه».. قـراءة مُوجزة في سنوات ولاية محافظ قنا

شُـحّ فى السكر فى معـقل زراعة القـصب!
الجريدة الورقية