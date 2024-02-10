تشغيل عيادة التغذية العلاجـية بالتأمين الصحي في قنا

أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي ، تشغيل عيادة التغذية العلاجية داخل مجمع عيادات سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى بقنا، وذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، لتحسين مستوى الخدمات الطبية، المقدمة لشريحة كبيرة من المواطنين، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

وأضاف كمال، أن الهدف من إنشاء العيادة مساعدة المرضى المترددين على عيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى من خلال تقديم رعاية غذائية سليمة لهم، فضلا عن تثقيف المرضى من خلال تقديم الإرشادات الغذائية.

مشيرًا إلي أن عيادة التغذية العلاجية ستضم الدكتور محمود ناجح صديق اخصائى تغذية علاجية أطفال والدكتورة رحاب جمال مصطفى دبلوم التغذية العلاجية.

وتوفر العيادة الخارجية استشارات غذائية متخصصة حول إدارة الوزن لمرضى الكلى، والسكري، والأطفال وسكر الحمل، والدعم الغذائي، والحساسية، والفشل في النمو وغيرها.