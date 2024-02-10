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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فوائد التبرع بالدم وتأثيره في الصحة العامة (شاهد)

التبرع بالدم
التبرع بالدم

قال الدكتور شريف حتة استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إنّ التبرع بالدم له فوائد كثيرة، فائدة صحية بشكل مباشر، وفائد مجتمعية، فمن يتبرع على الدم يطمئن على صحته لأنه يخضع لتحاليل كاملة، وهي ليست تحاليل مرهقة.

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انطلاق حملة التبرع بالدم بكلية الصيدلة جامعة القناة

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حملة للتوعية بأهمية التبرع التطوعي بالدم في جامعة عين شمس

حملة التبرع بالدم

وأضاف "حتة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "كثيرون نسبة الحديد العالية في دمائهم، والحديد عنصر مهم جدا لإنتاج الخلايا الدموية الحمراء، ولكن زيادة نسبة الحديد بشكل كبير في الدم يسبب مشكلة كبيرة في الشرايين وتؤدي إلى تصلب الشرايين، وبالتالي فإن التبرع بالدم يقلل نسبة الحديد ما يساعد على تحسين الحالة الصحية".

التبرع بالدم يحمي من أمراض القلب

وتابع استشاري الطب الوقائي والصحة العامة: "أثبتت دراسات كثيرة أن التبرع بالدم يحمي من أمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الشرايين، كما أن التبرع بالدم يحسن الحالة النفسية بسبب الإحساس بالمشاركة المجتمعية مع الناس، حيث يقدر المتبرع حالات الطوارئ والمصابين بأمراض فقر الدم والسرطان والأمراض التي تستدعي توفير الدم".

وأوضح أن بعض الفئات لا يمكنها التبرع بالدم، مثل: مصابي الأنيميا والفيروسات والأمراض التي تعوق من التبرع بالدم، ويتم التبرع 3 شهور بحد أدنى بين كل مرة والمرة التي تليها، ولكن الجسم يعوض الخلايا خلال أسبوعين، ويجب ألا يقل عمر المتبرع عن 17 سنة. 
 

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