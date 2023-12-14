الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

حملة للتوعية بأهمية التبرع التطوعي بالدم في جامعة عين شمس

حملة التوعية بالتبرع
حملة التوعية بالتبرع بالدم

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة عين شمس حملة للتوعية بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ وحملة تبرع بالدم. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إيمانًا بالدور المجتمعي لجامعة عين شمس وأهمية نشر الوعي الصحي لدى طلاب الجامعة. 

إقبال كبير من طلاب جامعة عين شمس 

حملة التوعية بالتبرع بالدم

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من طلاب جامعة عين شمس حيث تم  توعية الطلاب  بأهمية وفوائد التبرع التطوعي الدائم بالدم والتعريف ببرنامج ٥ - ١ والذي يهدف لتوفير خمسة متبرعين لكل مريض وخاصة المرضى الذين يحتاجون نقل دم بصفه مستمرة.

واقيمت الحملة بالتعاون مع كلية الطب وبنك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس وكلية الآداب وكلية الآثار وشركة ( G_Mind ) المتخصصة في تكنولوجيا المناهج التعليمية المتطورة بواسطة التقنيات الحديثة، وتحت إشراف الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان سالم وكيل كلية الآداب والدكتور باسم أحمد وكيل كلية الآثار وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورشة عمل عن الواقع الافتراضي في جامعة عين شمس 

استضافت جامعة عين شمس فريق G.mind المتخصص في المناهج التعليمية المتطورة والألعاب التثقيفية المعتمدة على التقنيات الحديثة ورشة عمل تطبيقية عن تجربة المستخدم للواقع الافتراضي ، بمشاركة طلاب كلية الآثار .

وعرض الفريق عبر نظارات VR  وضمن نشر ثقافة استخدام التكنولوجيا في خدمة التراث والآثار، ألعاب وتقنيات حديثة شملت زيارات افتراضية لمعبد حتشبسوت ومنطقة الأهرامات وأبي الهول ومقبرة نفرتاري مع محاكاة افتراضية لاكتشاف المقبرة الملكية. 

يذكر أن ورشة العمل أقيمت في حرم الجامعة الرئيسى أمام كلية العلوم بالتزامن مع حملة التبرع بالدم 5 إلى1 تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، والدكتور باسم محمد سيد، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة منة الله طارق، مدير وحدة مشروعات البيئة.

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