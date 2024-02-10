يلتقي فريقا روما وانتر ميلان مساء اليوم، فى المبارة التى تجمع بين الفريقين، بالجولة الـ 24 التى تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.



موعد مباراة روما وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

تقام مباراة روما وانتر ميلان اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ 24 لبطولة الدوري الإيطالي في تمام السابعة مساء ويستضيف ملعب الأوليمبيكو مواجهة اليوم بين روما وانتر ميلان.



القناة الناقلة لمباراة روما وانتر ميلان في الدوري الإيطالي

تبث مباراة روما وانتر ميلان اليوم السبت عبر أبو ظبي الرياضية 1 بريميم إتش دي وبتعليق محمد الشامسي.

وكانت مباراة الذهاب بين روما وانتر ميلان قد انتهت بفوز انتر بهدف مقابل لا شيء ويقود مباراة اليوم تحكيميا ماركو جويدا.

