الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وعلى شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس دافئ نهارًا على سيناء، شديد البرودة ليلًا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من درجة الحرارة الصغرى بالمدن الجديدة حيث تقل عن درجة الحرارة بالقاهرة الكبرى بـ 10:11 درجات مئوية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 15

