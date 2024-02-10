عاجل
استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلال
السبت 10 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر اليورو صباح اليوم السبت بـ ماكينات الصرف الآلي الـ ATM

عملات نقدية لعملة
عملات نقدية لعملة اليورو

سعر اليورو.. واصل سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقرارها، مسجلًا فى البنك الأهلى نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل نحو 33.16 جنيه للشراء، و33.38 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع.

 

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الأوروبية أمام الجنية المصري، خلال تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي الـ ATM، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تطراُ على الساحة السلعية لا سيما أسعار العملات والعملة الأوروبية، والتي تعد من أهم العملات بعد الدولار، وجاء سعرها على النحو الآتي:

txt

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

txt

أهمية العمل الجماعى لقاء بالملتقى الـ 15 لفتيات "أهل مصر"

سعر اليورو اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي

 

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.17 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.03 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

33.05 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.16 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى  cib

33.13 جنيه للشراء.

33.39 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.28 جنيه للشراء.

33.11 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة

33.22 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.13 جنيه للشراء.

 

33.38 جنيه للبيع.

 

مواد متعلقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام جيرونا اليوم في الدوري الإسباني

انتظام الدراسة بجامعة سوهاج في الفصل الدراسي الثاني

أهمية العمل الجماعى لقاء بالملتقى الـ 15 لفتيات "أهل مصر"

اليابان تمنح مساعدات بقيمة 16 مليون دولار إلى دولة ساموا وتتعهد بتعزيز العلاقات
الجريدة الورقية