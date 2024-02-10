سعر اليورو صباح اليوم السبت بـ ماكينات الصرف الآلي الـ ATM

سعر اليورو.. واصل سعر اليورو خلال تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الصرف الألي، استقرارها، مسجلًا فى البنك الأهلى نحو 33.03 جنيه للشراء، و33.28 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل نحو 33.16 جنيه للشراء، و33.38 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 33.17 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر العملة الأوروبية أمام الجنية المصري، خلال تعاملات اليوم السبت بماكينات الصرف الآلي الـ ATM، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تطراُ على الساحة السلعية لا سيما أسعار العملات والعملة الأوروبية، والتي تعد من أهم العملات بعد الدولار، وجاء سعرها على النحو الآتي:

سعر اليورو اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي

اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

33.17 جنيه للشراء.

33.32 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

33.03 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

33.05 جنيه للشراء.

33.28 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

33.16 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

33.13 جنيه للشراء.

33.39 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

33.28 جنيه للشراء.

33.11 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

33.22 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

33.13 جنيه للشراء.

33.38 جنيه للبيع.